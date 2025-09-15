Bỏ hai con lại giữa chòi, người cha vào rừng hái măng rồi mất tích

Sáng cùng ngày, công an địa phương nhận tin từ ông Sơn (anh trai ông Hà) về việc em trai mất tích, không liên lạc được nhiều ngày. Từ thông tin được cung cấp, công an xã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Đội PCCC&CNCH khu vực 4 (Công an tỉnh Lâm Đồng) tổ chức tìm kiếm.

Sau hai giờ băng rừng, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Hà. Lúc này, người đàn ông có dấu hiệu đuối sức, đói, mệt, liền được tiếp nước, thức ăn và chăm sóc y tế.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông Hà trong rừng. Ảnh: N.X

Được đưa ra khỏi rừng an toàn, gặp lại hai con nhỏ cùng người thân, ông Hà bày tỏ lời cảm ơn đến lực lượng chức năng. Ông cho hay, chiều 13/9, ông để hai con nhỏ trong căn chòi tại Tiểu khu 503 của Vườn quốc gia Cát Tiên để hái măng rừng. Hôm sau, hai đứa trẻ không thấy cha trở về đã băng rừng để báo cho người thân. Gia đình tỏa các hướng tìm ông Hà song không có kết quả và đã nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ.