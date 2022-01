Bộ GTVT tổng kiểm tra vận tải khách và phòng dịch COVID-19 dịp Tết trên cả nước

Nội dung kiểm tra của các đoàn trên gồm: Kế hoạch thực hiện khôi phục hoạt động vận tải khách nội tỉnh và liên tỉnh, kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết đảm bảo an toàn gắn với phòng chống dịch COVID-19; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thanh kiểm tra trong dịp Tết; Công tác trực và xử lý tình huống phát sinh trong dịp Tết; Công tác kiểm tra và thực hiện giá cước, giá vé tại các địa phương trong dịp Tết…

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới, Bộ GTVT đã cho phép các địa phương nối lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh, gồm cả đường bộ, hàng không, đường sắt, đường thuỷ, hàng hải. Tuy nhiên, tới nay nhu cầu đi lại, đặt vé dịp Tết của người dân dù có tăng so với ngày bình thường, nhưng vẫn thấp hơn nhiều các dịp Tết trước. Nhu cầu cao chủ yếu các tuyến từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung, thời gian vào các ngày từ ngày 24-27/1/2022, thay vì các ngày cận Tết, do người dân về quê sớm để thực hiện cách ly y tế theo yêu cầu của các địa phương.