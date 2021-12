Bộ GTVT nêu các điều kiện rất quan trọng với khách bay quốc tế nhập cảnh

Your browser does not support the audio element.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa góp ý dự thảo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh của Bộ Y tế.

Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 của Việt Nam đã đạt ở mức cao, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm một mũi là 96,4% và tiêm đủ hai mũi là 76,5%. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, chậm nhất đến ngày 31/12/2021 phải cơ bản hoàn thành 100% việc tiêm 2 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em.