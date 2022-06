Bộ GTVT chỉ đạo 'nóng' về thu phí tự động không dừng

Theo Tổng cục Đường bộ, đến hết tháng 5 vừa qua, số lượng phương tiện đã được dán thẻ đầu cuối trên toàn quốc là gần 3 triệu phương tiện, đạt tỷ lệ hơn 65%, tăng hơn 648.000 phương tiện so với thời điểm 31/12/2021.

Hiện còn 48 làn ETC thuộc các trạm do Bộ GTVT quản lý (không tính 12 làn thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do VEC quản lý) và 52 làn ETC thuộc các trạm do địa phương quản lý cần phải lắp đặt.

Tổng cục Đường bộ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện dán và sử dụng dịch vụ, phấn đấu đến tháng 9 năm 2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện được dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí ETC.

Gia Văn