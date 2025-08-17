‘Bố già AI’ cảnh báo: Xác suất trí tuệ nhân tạo xóa sổ loài người lên tới 20%

Tại hội nghị Ai4 ở Las Vegas (Mỹ) ngày 12/8, Geoffrey Hinton cho rằng cách tiếp cận hiện nay của các tập đoàn công nghệ nhằm khiến AI phục tùng con người không hiệu quả. “Chúng sẽ thông minh hơn chúng ta và có vô số cách để lách luật”.

Ông Hinton cảnh báo tương lai khi AI đủ mạnh, chúng có thể điều khiển con người dễ như người lớn dùng kẹo dụ đứa trẻ ba tuổi. Ông dẫn ví dụ năm nay đã xuất hiện AI lừa dối, gian lận và thậm chí tống tiền kỹ sư để tránh bị thay thế. Giải pháp ông đề xuất là xây dựng “bản năng làm mẹ” cho AI - khiến chúng thực sự quan tâm, bảo vệ con người ngay cả khi vượt xa về trí tuệ.