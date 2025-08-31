Bỏ ghế giám đốc, kỹ sư khởi nghiệp bằng ’sản phẩm kỳ quặc'

Tháng 5/2019, trong lúc xem video thử nghiệm Stanford Doggo - mẫu robot 4 chân do Đại học Stanford (Mỹ) phát triển, có thể nhảy, chạy và giữ thăng bằng, Dương Kiến Thành, khi đó là Giám đốc Công nghệ (CTO) của Tập đoàn khách sạn quốc tế Shangri-La, bất giác "nổi da gà".

Với anh, đó không chỉ là một màn trình diễn kỹ thuật, mà là dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên robot phục vụ đời sống hàng ngày đang tới gần.

Chỉ hai năm sau, Kiến Thành từ bỏ vị trí lãnh đạo với mức lương cao ở tập đoàn toàn cầu, lao vào một lĩnh vực ít ai nghĩ tới: robot xào nấu tự động tích hợp AI - sản phẩm vừa đủ "kỳ quặc" để bị nghi ngờ, vừa đủ "thực dụng" để lật sang trang mới của ngành ẩm thực, theo Sina Finance.

Dương Kiến Thành dấn thân vào lĩnh vực ít người nghĩ tới: robot xào nấu tích hợp AI. Ảnh: Sina

'Nỗi đau' của ngành F&B và cơ hội tỷ đô

Tại Trung Quốc, mỗi năm có khoảng 3 triệu nhà hàng đăng ký mới, nhưng cũng chừng ấy phải đóng cửa, gây ra sự lãng phí tới 1.000 tỷ NDT (khoảng 3,6 triệu tỷ đồng). Nguyên nhân chính là chi phí nhân công tăng, thiếu đầu bếp lành nghề và khó duy trì hương vị đồng nhất khi mở rộng chuỗi.