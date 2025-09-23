Bộ GD-ĐT: Việc đình chỉ, đuổi học không phù hợp lứa tuổi học sinh

Theo ông Minh, Luật Giáo dục 2019 quy định mục tiêu giáo dục phổ thông là hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh và phải bảo đảm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học. Chương trình giáo dục cũng phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh.

“Thông tư thể hiện sự thay đổi cách thức nhìn nhận về giáo dục học sinh, kỷ luật làm sao để học sinh tiến bộ, tự nhận thức và thay đổi chứ không phải kỷ luật nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục. Với lứa tuổi của học sinh, việc đình chỉ học tập, đuổi học học sinh là không phù hợp. Nó mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục, nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình”, đại diện Bộ GD-ĐT nói.

“Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực được nêu trong Luật Giáo dục, vì sự tiến bộ của học sinh; coi biện pháp kỷ luật là một phần của quá trình giáo dục chứ không phải là trừng phạt học sinh”, ông Minh nói.

Về việc một số ý kiến bày tỏ lo ngại khi những hình thức kỷ luật nhẹ liệu có đủ sức răn đe học sinh, ông Minh cho hay: “Việc giáo dục học sinh không chỉ có riêng ngành Giáo dục thực hiện. Muốn giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao, cần sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Như đã nói, việc bãi bỏ các hình thức kỷ luật nghiêm khắc hoàn toàn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cũng phải nói thêm rằng, môi trường giáo dục cũng chịu sự chi phối ràng buộc của hệ thống pháp luật hiện hành, đối với cả cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Do đó, với mỗi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả gây ra mà mỗi cá nhân đều phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật như luật hình sự, luật tư pháp người chưa thành niên và các luật hiện hành khác.

Trong trường hợp khi vi phạm của học sinh ở mức nghiêm trọng, để xử lý chính xác, phù hợp đối với mọi hành vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm nghiêm trọng thì đều có sự phối hợp của các cơ quan chức năng. Do đó, các nhà trường cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, nghiên cứu kỹ thông tư để triển khai đúng chức trách nhiệm vụ với các quy định mới; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc (nếu ngoài thẩm quyền của nhà trường) để thực hiên theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các bên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật”.

Ông Minh cho biết thêm, việc đánh giá thực thi pháp luật sẽ phải dựa trên tình hình thực tế thực hiện và theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như các quy định khác của Nhà nước.