Bộ GD-ĐT tinh giản tối đa nội dung học ở cấp THCS, THPT

(CATP) Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào ngày 15-9, thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo kết quả đấu tranh giai đoạn 1 Chuyên án về đường dây buôn lậu xăng giả do Bộ trưởng Bộ Công an giao Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì đấu tranh và được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo.