Bộ GD-ĐT: Thiếu giáo viên ở mức báo động, từ mầm non tới phổ thông thiếu 102.000 người

Bộ GD-ĐT cho hay, tình trạng thiếu giáo viên đã đến mức báo động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai chương trình giáo dục. Theo thống kê, tính đến tháng 5/2025, cả nước còn thiếu 102.097 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông trong biên chế so với định mức, và các báo cáo gần đây cho thấy con số này có thể lên tới hơn 120.000 người.

Theo Bộ GD-ĐT, tình trạng này gây quá tải cho đội ngũ hiện có, làm giảm chất lượng dạy và học, đặc biệt thiếu trầm trọng ở bậc mầm non và các môn học mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.