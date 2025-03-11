Bộ GD-ĐT nêu những lý do cần phải thêm lương đặc thù cho giáo viên

Bộ GD-ĐT cho hay, tiền lương của nhà giáo đang được chi trả theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và được áp dụng theo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, hưởng mức lương khởi điểm tương ứng với quy định về trình độ đào tạo (loại B đối với trình độ trung cấp, loại A0 đối với trình độ cao đẳng, loại A1, A2, A3 đối với từ trình độ đại học trở lên).

Ngoài lương, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp gồm: Phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác với các mức từ 25-70%,...

Chính sách tiền lương, phụ cấp, ưu đãi còn bất cập

Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, việc thực hiện chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo còn một số bất cập.

Thứ nhất, chưa thực hiện được chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Cụ thể, bảng lương áp dụng cho viên chức nói chung gồm có 10 thang lương sắp xếp từ thấp đến cao, tương ứng là C1, C2, C3, B, A0, A1, A2.2, A2.1, A3.2, A3.1 (với các bậc từ 1 đến 12, số bậc tùy loại viên chức).