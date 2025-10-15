Bộ GD-ĐT khẳng định không 'đóng cửa, giải tán trường tư'

Thúy Nga| 15/10/2025 14:37

Bộ GD-ĐT khẳng định những thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán là hoàn toàn sai sự thật.

Ngày 15/10, Bộ GD-ĐT cho hay thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.

Bộ GD-ĐT khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bộ cũng cho biết đã chuyển danh sách những tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ.

Bộ GD-ĐT bác thông tin ‘đóng cửa, giải tán trường tư’. Ảnh chụp màn hình

Trước đó hồi cuối tháng 9, Bộ GD-ĐT cũng cảnh báo thông tin không đúng sự thật về việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các cụm trường ở phía Bắc.

Đại diện Bộ cho hay, cơ quan này được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Hiện Bộ đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng, trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

