Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9

Bộ GD-ĐT quyết định gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung đến trước 17h ngày 2/9. Như vậy thí sinh có thêm 3 ngày để xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung thay vì kết thúc lúc 17h chiều nay 30/8.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả trúng tuyển thẳng) bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.