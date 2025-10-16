Bộ GD-ĐT dự kiến cấp bằng tốt nghiệp trong 5 ngày

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư về quy chế văn bằng, chứng chỉ với nhiều điểm mới. Theo đó, thời hạn cấp các văn bằng, chứng chỉ số chỉ còn 5 ngày kể từ khi người học có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Ngoài ra, người học vẫn được cấp đồng thời với văn bằng giấy như hiện nay. Bộ GD-ĐT cho rằng việc này sẽ giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và số hóa của Đảng và Chính phủ.