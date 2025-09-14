Bộ GD-ĐT đề nghị dừng quy hoạch, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường các trường ĐH

Ngoài ra, tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới. Trường hợp có Chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì Phó Chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có Phó Chủ tịch hội đồng trường.

Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.