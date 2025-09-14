Bộ GD-ĐT đề nghị dừng quy hoạch, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường các trường ĐH

Thanh Hùng| 14/09/2025 06:57

Bộ GD-ĐT vừa có công văn đề nghị tạm dừng công tác quy hoạch với Chủ tịch hội đồng trường, Phó Chủ tịch hội đồng trường các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT cho hay, ngày 22/8, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; trong đó có nội dung “Không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế)".

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, kể từ ngày 12/9/2025, tạm dừng công tác quy hoạch với Chủ tịch hội đồng trường, Phó Chủ tịch hội đồng trường (nếu có).

Ngoài ra, tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới. Trường hợp có Chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì Phó Chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có Phó Chủ tịch hội đồng trường.

Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Bộ GD-ĐT đề nghị dừng quy hoạch, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường các trường ĐH
