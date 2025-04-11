Bộ GD-ĐT đẩy lịch xét tuyển đại học năm 2026 lên sớm nửa tháng

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể, thống nhất với kế hoạch chung của Bộ; công khai, minh bạch thông tin tuyển sinh để thí sinh sớm tiếp cận và chuẩn bị đăng ký, đảm bảo công bằng trong tuyển sinh.

Các cơ sở đào tạo cần cung cấp thông tin tuyển sinh nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, đồng thời triển khai hoạt động tư vấn và truyền thông cho kỳ tuyển sinh năm 2026.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đồng thời, các trường phải tuân thủ quy chế tuyển sinh, quy định pháp luật hiện hành; thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình với Bộ, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT cũng đưa ra các mốc thời gian đáng chú ý của kế hoạch tuyển sinh năm 2026.

Cụ thể, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của trường vào ngày 15/2.