Bộ GD-ĐT chưa thể triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc

Theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương: Sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động: Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở GD-ĐT để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã; Tối đa mỗi tỉnh, thành phố có không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Chẳng hạn, trường trung học nghề là tổ chức mới, đang được đề xuất trong dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Do đó, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện chủ trương hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề tương đương cấp THPT. Vì vậy, Bộ đề xuất chỉ rà soát, sắp xếp, tinh gọn các trung tâm theo khu vực liên phường, xã; việc tổ chức các trung tâm này thành trường trung học nghề (đối với địa bàn chưa có trường cao đẳng, trường trung cấp) hoặc sáp nhập vào trường trung cấp, trường cao đẳng (nếu cùng trên 1 địa bàn) sẽ thực hiện sau, khi mô hình trường trung học nghề trong Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi được Quốc hội thông qua.

Khó khăn thứ hai liên quan tới định hướng mỗi tỉnh, thành phố có tối đa 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên). Bởi theo Bộ GD-ĐT, Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành không quy định khái niệm trường dạy nghề, chỉ có trường cao đẳng và trường trung cấp.

Việc định hướng sắp xếp, tinh gọn các trường cao đẳng, trung cấp công lập là cần thiết để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực, tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, cần làm rõ thêm đây là định hướng đối với trường công lập; đồng thời đề xuất Ban chỉ đạo xem xét đặc thù của các tỉnh, thành phố có quy mô lao động lớn, đang có nhiều trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc (Hà Nội có 54 trường, TPHCM có 62 trường, Hải Phòng có 19 trường, Ninh Bình có 28 trường, Phú Thọ có 21 trường...). Bộ GD-ĐT cho rằng, việc sắp xếp cần thực hiện với cả các trường tự chủ và chưa tự chủ để hướng tới chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục.