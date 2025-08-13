Bộ GD&ĐT cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh, sinh viên

Bộ GD&ĐT dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, toà án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý trẻ em, học sinh, sinh viên.

Các đối tượng này thông báo học sinh, sinh viên liên quan đến vụ án đang được điều tra, sau đó yêu cầu thông báo cho gia đình chuyển tiền chuộc người với tên gọi là “bắt cóc online”.

Cá biệt có vụ việc đối tượng dụ dỗ, hướng dẫn trẻ em di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để đến các địa phương giáp biên sang Campuchia “du lịch”, với các bước cụ thể như sau: