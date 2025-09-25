Bộ GD-ĐT cảnh báo thông tin sai sự thật về phương án sắp xếp các trường đại học

Thanh Hùng| 25/09/2025 20:47

Bộ GD-ĐT vừa phát cảnh báo về những thông tin không đúng đang lan truyền trên mạng liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ được Chính phủ giao nhiệm vụ “Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học” và đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định. 

Vì vậy, những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ GD-ĐT cung cấp.

555094424_1216628040510526_4438023722911962231_n.jpg
Một trong những thông tin sai sự thật về việc sắp xếp lại các trường đại học lan truyền trên mạng.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin không đúng này.

Để nắm được các thông tin chính thức, Bộ cho hay, người dân có thể tiếp nhận công khai trên các kênh chính thống: Cổng thông tin điện tử Bộ: https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx hoặc Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao/.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-canh-bao-thong-tin-sai-su-that-ve-phuong-an-sap-xep-cac-truong-dai-hoc-2446193.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-canh-bao-thong-tin-sai-su-that-ve-phuong-an-sap-xep-cac-truong-dai-hoc-2446193.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Bộ GD-ĐT cảnh báo thông tin sai sự thật về phương án sắp xếp các trường đại học
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO