Bộ GD-ĐT cảnh báo thông tin sai sự thật về phương án sắp xếp các trường đại học

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin không đúng này.

Để nắm được các thông tin chính thức, Bộ cho hay, người dân có thể tiếp nhận công khai trên các kênh chính thống: Cổng thông tin điện tử Bộ: https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx hoặc Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao/.