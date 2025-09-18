Bộ GD-ĐT bỏ hình thức đình chỉ học, phạt nặng nhất là viết bản tự kiểm điểm

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10.

Theo đó, học sinh bị xem xét kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, quy định của nhà trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên căn cứ vào tính chất, hậu quả của hành vi để xác định mức độ vi phạm như sau:

- Mức độ 1: Vi phạm có tác hại đến bản thân học sinh;

- Mức độ 2: Vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhóm, lớp;