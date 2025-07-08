Bố đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con tự kỷ ở TPHCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Quán bánh xèo của ông Dần gây chú ý với người đi đường bởi lúc nào cũng có 2 cậu bé sinh đôi đứng, ngồi ở 2 góc. Ảnh: Hà Nguyễn

Vừa bán bánh vừa trông con

16h, khách lạ ghé quán bánh xèo miền Trung của 3 cha con ông Huỳnh Dần (52 tuổi) nằm trên vỉa hè đường Trịnh Thị Miếng (xã Đông Thạnh, TPHCM). Trong lúc chờ bánh, khách gọi lon nước ngọt giải khát.

Thấy khách bật nắp lon nước, cậu bé 10 tuổi đang ngồi phía xa nhổm dậy, cầm theo chiếc ghế nhựa tiến lại gần khách. Lúc khách không để ý, bé nhanh tay cầm lon nước rồi ù té chạy về vị trí cũ, ngồi uống một cách ngon lành.

Phát hiện sự việc, ông Dần vừa chiên bánh vừa rối rít xin lỗi khách. Người phụ nữ là khách quen, đến ăn bánh tại quán ông Dần liền giải thích giúp.

Bà cho biết, hai bé là con trai sinh đôi của ông Dần. "Hai bé mắc chứng tự kỷ, lại không có mẹ bên cạnh chăm sóc nên ông Dần mang theo đến quán để vừa bán bánh xèo vừa trông con", người này cho biết.

Hai cậu bé mặc áo vàng là con của ông Dần. Ảnh: Hà Nguyễn

Cha con ông Dần đã bán bánh xèo trên đoạn đường này nhiều năm trước. Thời gian gần đây, 3 cha con ông được cộng đồng chú ý, liên tục đến ủng hộ khi biết về hoàn cảnh éo le của ông.

Ông Dần quê ở Quãng Ngãi. Ông vào TPHCM từ khi còn trẻ và bươn chải đủ thứ nghề. Thấy bánh xèo truyền thống ở quê ngon, vợ chồng ông mua chảo, khuấy bột, làm nhân rồi thuê đoạn vỉa hè trên đường Trịnh Thị Miếng đổ bánh để bán.