Bố đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con tự kỷ ở TPHCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Vừa bán bánh vừa trông con
16h, khách lạ ghé quán bánh xèo miền Trung của 3 cha con ông Huỳnh Dần (52 tuổi) nằm trên vỉa hè đường Trịnh Thị Miếng (xã Đông Thạnh, TPHCM). Trong lúc chờ bánh, khách gọi lon nước ngọt giải khát.
Thấy khách bật nắp lon nước, cậu bé 10 tuổi đang ngồi phía xa nhổm dậy, cầm theo chiếc ghế nhựa tiến lại gần khách. Lúc khách không để ý, bé nhanh tay cầm lon nước rồi ù té chạy về vị trí cũ, ngồi uống một cách ngon lành.
Phát hiện sự việc, ông Dần vừa chiên bánh vừa rối rít xin lỗi khách. Người phụ nữ là khách quen, đến ăn bánh tại quán ông Dần liền giải thích giúp.
Bà cho biết, hai bé là con trai sinh đôi của ông Dần. "Hai bé mắc chứng tự kỷ, lại không có mẹ bên cạnh chăm sóc nên ông Dần mang theo đến quán để vừa bán bánh xèo vừa trông con", người này cho biết.
Cha con ông Dần đã bán bánh xèo trên đoạn đường này nhiều năm trước. Thời gian gần đây, 3 cha con ông được cộng đồng chú ý, liên tục đến ủng hộ khi biết về hoàn cảnh éo le của ông.
Ông Dần quê ở Quãng Ngãi. Ông vào TPHCM từ khi còn trẻ và bươn chải đủ thứ nghề. Thấy bánh xèo truyền thống ở quê ngon, vợ chồng ông mua chảo, khuấy bột, làm nhân rồi thuê đoạn vỉa hè trên đường Trịnh Thị Miếng đổ bánh để bán.
Năm 2015, vợ ông mang song thai, sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh. Có con trễ, ông Dần dồn hết tình yêu thương cho 2 con. Tuy vậy, hai bé không phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Thấy con có những biểu hiện lạ, ông Dần đưa đến bác sĩ khám. Tại đây, bác sĩ cho biết hai bé bị rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển. Khi con lên 2 tuổi, vợ chồng ông cho các con theo học lớp chuyên biệt với học phí 14 triệu đồng/tháng cho 2 bé.
Đến năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, các con phải nghỉ học. Sau đó, trường các bé theo học cũng giải thể nên các con ông Dần nghỉ hẳn ở nhà. Vài năm sau, vì nhiều lý do, vợ chồng ông chia tay nhau.
Ông Dần thuê nhà, một mình nuôi 2 cậu con trai tự kỷ. Hằng ngày, ông vừa làm cha, đảm bảo sinh kế vừa làm mẹ chăm sóc 2 con.
Ông kể: “Các con có thể la hét, cười thành tiếng nhưng không nói chuyện được. Các con không nghịch phá nhưng cũng khó tiếp thu lời dạy bảo của tôi.
Các con thường xuyên hành xử theo phản xạ, thích làm theo ý mình. Những lúc như vậy, tôi phải giải thích, khuyên bảo nhiều lần”.
Từ ngày vợ chồng chia tay, ông Dần đi bán bánh xèo phải đem theo 2 con. Trong lúc ông đổ bánh xèo, 2 con trai tên Huỳnh Lê Tấn Duẩn, Huỳnh Lê Tấn Dưỡng (cùng sinh năm 2015) ngồi chơi tự do ở góc quán nhỏ trên vỉa hè.
Vừa đổ bánh, ông vừa trông chừng các con. Mỗi khi có người đến ăn bánh, ông lại canh chừng, sợ các con tự động lấy đồ ăn, nước uống của khách.
“Tôi không chê tiền”
Bánh xèo của ông Dần chế biến theo kiểu miền Trung. Bột bánh được đổ trong chảo tròn, kích thước nhỏ chứa dầu sôi. Nhân bánh gồm giá đỗ, thịt nạc xay, tôm tươi. Bánh thành phẩm có màu vàng, giòn rụm. Khi ăn, bánh giòn tan, vị béo, ngọt.
Vì ăn chung với nước mắm chua ngọt, cải bẹ xanh, rau thơm nên bánh không bị ngấy. Mỗi chiếc bánh tại đây có giá 7.000 đồng.
Ông Dần vừa trông 2 con vừa bán bánh xèo từ 14-22h. Khi hết khách, ông nhờ người quen đến chở 2 cậu con trai về trước, để các con đi ngủ. Ông ở lại dọn dẹp nơi bán, trả lại nguyên trạng mặt bằng để sáng người khác bán cơm.
Ông thường kết thúc công việc và về với 2 con vào lúc 2h sáng.
Hoàn cảnh éo le của ông Dần khiến nhiều người xúc động, tìm cách hỗ trợ. Sau khi cộng đồng mạng lan tỏa thông tin, cha con ông Dần được biết đến nhiều hơn.
Những ngày qua, không chỉ khách quen, nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm cũng đến quán bánh xèo trải nghiệm, tìm cách hỗ trợ cha con ông Dần. Không chỉ ăn tại quán, một số người còn đặt mua mang về.
Người phụ nữ khoảng 40 tuổi, xin giấu tên đến mua 20 cái bánh xèo nói mình biết hoàn cảnh và sự khảng khái của ông Dần. Vì vậy, lâu lâu chị đến mua bánh về cho cả nhà thưởng thức và xem đó như một cách hỗ trợ ông.
Trong khi đó, Nguyễn Đỗ Minh Anh (SN 2005) quyết định cùng nhóm bạn đến quán bánh xèo của ông Dần trải nghiệm trực tiếp. Tại đây, cả nhóm gọi bánh thưởng thức và hỏi thăm sức khỏe của 2 bé trai.
Một số thực khách khác ngỏ lời hỗ trợ kinh phí đưa bé Duẩn, Dưỡng đi thăm khám. Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm đề nghị quyên góp, hỗ trợ tiền mặt cho cha con ông Dần.
Tuy vậy, ông Dần không đồng ý. Ông cho biết, đối với các trường hợp ngỏ lời quyên góp, trao tiền mặt, ông kiên quyết từ chối, không nhận dưới mọi hình thức.
Những người hỗ trợ ông bằng cách đến ăn, mua bánh rồi không lấy tiền thừa, ông cũng xin trả lại đủ tiền. Thấy vậy, một số người đến ăn bánh rồi xin số tài khoản với mục đích chuyển thêm tiền cho ông. Khi phát hiện sự việc, ông không cung cấp số tài khoản ngân hàng nữa.
Vì vậy, ông bị nhiều người không hiểu chê cười, cho rằng ông giàu có, "chê tiền".
Ông tâm sự: “Tôi không giàu có, cũng không chê tiền. Tuy nhiên, lương tâm tôi nhận thấy mình chưa nên nhận sự hỗ trợ bằng tiền mặt của cộng đồng, các nhà hảo tâm.
Tôi vẫn còn sức khỏe, có thể lao động, nuôi sống bản thân, chăm sóc các con. Mấy năm nay, tôi vẫn lo được cho 2 con, chưa đến mức phải kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.
Hai con bệnh, cần điều trị, gia cảnh tôi cũng éo le. Dù vậy, tôi nghĩ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhiều lần. Tôi ghi nhận tấm lòng của cộng đồng nhưng xin phép nhường sự hỗ trợ ấy cho những người khó khăn hơn.
Những ngày qua, tôi được rất nhiều người đến ủng hộ bằng cách ăn bánh tại quán, mua mang về. Đó đã là sự giúp đỡ, hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực nhất. Tôi rất cảm động.
Về phần 2 con, tôi rất mong đơn vị, trường học nào đó có thể xem xét giảm học phí cho 2 con theo học. Được như vậy, tôi rất biết ơn và sẽ cố gắng lo cho các con.
Ước mong lớn nhất của tôi bây giờ là các con có thể nhận thức, trò chuyện được như bao đứa trẻ khác".