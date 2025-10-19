Bộ đôi xe Mercedes cổ trưng bày tại Hà Nội

Lê Tuấn| 19/10/2025 06:57

Bên lề sự kiện ra mắt mẫu sedan E-Class mới, hãng xe sang Đức còn trưng bày bộ đôi xe cổ Ponton 190 và E-Class thế hệ đầu tiên W124.

xe-co-mercedes-2.jpg
Mercedes-Benz Ponton 190 thuộc dòng Ponton﻿ ra mắt năm 1953, được biết đến là dòng xe có thiết kế thân liền khối đầu tiên của Mercedes-Benz.
xe-co-mercedes-4.jpg
Thiết kế của Mercedes-Benz Ponton lấy cảm hứng từ hình dáng thân tàu với đường nét mượt mà.
xe-co-mercedes-3.jpg
Xe có đèn pha tròn và lưới tản nhiệt ngang cổ điển, cùng logo sao ba cánh dựng trên nắp ca-pô là chi tiết định hình ngôn ngữ thiết kế sedan của Mercedes-Benz﻿.
xe-co-mercedes-7.jpg
Tại sự kiện, chiếc Ponton 190 được trưng bày sở hữu lớp sơn trắng bóng. Xe sử dụng mâm được sơn đồng màu thân xe, lốp có viền trắng và chụp mâm cỡ lớn với logo Mercedes.
xe-co-mercedes-17.jpg
Nội thất bọc da cổ điển với tông đỏ, trần xe và vô-lăng cũng đã được bọc lại.
xe-co-mercedes-16.jpg
Táp lô xe ốp gỗ kết hợp với da, trong khi các chi tiết như đồng hồ cơ sau vô lăng, cụm điều khiển trung tâm cho thấy rõ dấu vết của thời gian.
xe-co-mercedes-15.jpg
Cửa kính được nâng hạ bằng tay quay.
xe-co-mercedes-5.jpg
Được giới thiệu tại triển lãm Frankfurt Motor Show năm 1953, Ponton 190 nổi bật với động cơ 1.9L, 4 xi-lanh, cho công suất khoảng 50-80 mã lực
ponton.jpg
Theo Mercedes-Benz, Ponton 190 khi ra mắt đã thay thế dòng Type 170 và chiếm đến 80% sản lượng xe hơi của hãng lúc bấy giờ, qua đó trở thành một trong những mẫu xe quan trọng bậc nhất trong lịch sử thương hiệu ngôi sao 3 cánh.
w124-2.jpg
Kế đến là mẫu Mercedes-Benz W124﻿ - tiền thân của E-Class, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1984. Đến năm 1993, dòng xe này được đổi tên, trở thành mẫu xe đầu tiên trên thế giới mang tên gọi E-Class﻿.
xe-co-mercedes-11.jpg
xe-co-mercedes-12.jpg
Xe có thiết kế vuông vức từ trước ra sau, thể hiện ở nhiều chi tiết từ cản trước/sau, cụm đèn chiếu sáng cho đến ống xả kép đều được tạo hình khối vuông.
﻿xe-co-mercedes-1-8447-8869.jpg
w124.jpg﻿

Đầu xe tiếp tục là lưới tản nhiệt nan ngang đặc trưng cùng logo Mercedes đặt đứng, đồng thời được bổ sung một số biểu tượng trang trí của chủ xe.

w124-1.jpg
Đáng chú ý, Mercedes-Benz E-Class W124 có một gương bên phải nhỏ hơn và có hình vuông, trong khi gương bên trái to và hình chữ nhật. Chi tiết này được giữ nguyên để tối ưu tầm nhìn cho người lái cũng như tăng hiệu quả khí động học.
xe-co-mercedes-13.jpg
Một số chi tiết nổi bật có trên W124 vào những năm 1980 có thể kể đến hệ thống treo độc lập đa liên kết, phanh ABS tiêu chuẩn hay cơ chế cửa tự hút cơ học (soft-close door) êm ái.
xe-co-mercedes-9.jpg
Nội thất xe ốp gỗ, táp lô tràn ngập các phím điều khiển cơ học cùng đồng hồ cơ phía sau vô-lăng. Ghế ngồi được bọc vải nguyên bản, ghế trước chỉnh cơ bằng núm xoay.
xe-co-mercedes-10.jpg
Theo tìm hiểu, chiếc xe được trưng bày đã được thay từ hộp số sàn sang hộp số tự động, đồng thời ốp thêm gỗ ở bệ trung tâm để tạo sự liền mạch với táp lô.
230e.jpg
Chiếc xe được trưng bày thuộc phiên bản 230 E, sử dụng động cơ xăng M102, 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.3L, cho công suất khoảng 130 mã lực và mô-men xoắn 195 Nm. Theo Mercedes-Benz Việt Nam, dòng W124 nổi tiếng về độ bền khi trên thế giới có rất nhiều chiếc đã chạy hơn 1 triệu dặm mà chưa cần đại tu động cơ.
