Bộ đôi xe Mercedes cổ trưng bày tại Hà Nội

Đầu xe tiếp tục là lưới tản nhiệt nan ngang đặc trưng cùng logo Mercedes đặt đứng, đồng thời được bổ sung một số biểu tượng trang trí của chủ xe.

Đáng chú ý, Mercedes-Benz E-Class W124 có một gương bên phải nhỏ hơn và có hình vuông, trong khi gương bên trái to và hình chữ nhật. Chi tiết này được giữ nguyên để tối ưu tầm nhìn cho người lái cũng như tăng hiệu quả khí động học.

Một số chi tiết nổi bật có trên W124 vào những năm 1980 có thể kể đến hệ thống treo độc lập đa liên kết, phanh ABS tiêu chuẩn hay cơ chế cửa tự hút cơ học (soft-close door) êm ái.

Nội thất xe ốp gỗ, táp lô tràn ngập các phím điều khiển cơ học cùng đồng hồ cơ phía sau vô-lăng. Ghế ngồi được bọc vải nguyên bản, ghế trước chỉnh cơ bằng núm xoay.

Theo tìm hiểu, chiếc xe được trưng bày đã được thay từ hộp số sàn sang hộp số tự động, đồng thời ốp thêm gỗ ở bệ trung tâm để tạo sự liền mạch với táp lô.