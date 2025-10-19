Bộ đôi xe Mercedes cổ trưng bày tại Hà Nội

Bên lề sự kiện ra mắt mẫu sedan E-Class mới, hãng xe sang Đức còn trưng bày bộ đôi xe cổ Ponton 190 và E-Class thế hệ đầu tiên W124.
Xe có thiết kế vuông vức từ trước ra sau, thể hiện ở nhiều chi tiết từ cản trước/sau, cụm đèn chiếu sáng cho đến ống xả kép đều được tạo hình khối vuông.
Đầu xe tiếp tục là lưới tản nhiệt nan ngang đặc trưng cùng logo Mercedes đặt đứng, đồng thời được bổ sung một số biểu tượng trang trí của chủ xe.
Theo tienphong.vn
Copy Link
https://tienphong.vn/bo-doi-xe-mercedes-co-trung-bay-tai-ha-noi-post1788085.tpo
https://tienphong.vn/bo-doi-xe-mercedes-co-trung-bay-tai-ha-noi-post1788085.tpo