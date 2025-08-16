Bộ đôi xế hộp của dân chơi Thừa Thiên Huế đội giá vài tỷ đồng nhờ biển số VIP

Từ lâu, dân chơi xe ở Thừa Thiên Huế không còn xa lạ với cái tên Lê Quang Huy (biệt danh Huy Lê, sinh năm 1994), một Youtuber nổi tiếng từng gây sốt khi sở hữu dàn 11 chiếc Honda Dream, Wave Thái biển tứ quý từ 1 đến 9, trị giá cả tỷ đồng.

Mới đây, Huy tiếp tục khiến giới chơi xe trầm trồ khi trúng đấu giá thành công hai biển số “đẹp như mơ”: 75A-444.44 và 43B-088.88. Theo anh, biển ngũ quý 4 được mua với giá 375 triệu đồng, còn biển tứ quý 8 có giá 405 triệu đồng.