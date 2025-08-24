Bộ đội tên lửa hòa giọng, 'selfie' cùng người dân xem tổng hợp luyện A80

Đúng 16 giờ 30 chiều 24-8, đoàn các phương tiện quân sự tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) bắt đầu lăn bánh từ đường Nguyễn Tri Phương, sau đó có mặt tại đầu đường Thanh Niên, tiến vào khu vực tập kết ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Người dân hò reo phấn khích khi đoàn xe qua.

Bộ đội tên giao lưu cùng nhân dân xem tổng hợp luyện

Sau khi cơ động và hành quân tới đường Thanh Niên. Các xe tạm dừng, các cán bộ chiến sĩ, xuống xe và tạm nghỉ. Tại đây, các chiến sĩ đã giao lưu với người dân trên tuyến phố Thanh Niên, tạo nên bầu không khí sôi nổi, ấm áp ngay giữa lòng Thủ đô.

Nếu như sự xuất hiện trang nghiêm, uy dũng của các khí tài hiện đại gây ấn tượng mạnh mẽ ban đầu, thì chính khoảnh khắc các chiến sĩ xuống phố, hòa mình vào dòng người đã mang lại nhiều cảm xúc ấm áp. Với nụ cười thường trực trên môi, các chiến sĩ vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng người dân, trao tặng những phần quà nhỏ, cùng nhau hát vang những ca khúc truyền thống và bài ca tuổi trẻ.

Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi được nắm tay, trò chuyện và nhận quà từ các chú bộ đội. Người dân lớn tuổi thì xúc động trước hình ảnh quân - dân gần gũi, chan hòa, vừa thể hiện tác phong chính quy, vừa ấm áp tình người.