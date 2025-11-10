Bộ đội cùng người dân dọn lũ, nghẹn lòng trước mất mát vì thiên tai

Sau khi nước rút, những người lính đã có mặt tại từng ngôi nhà, cùng người dân thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, giúp bà con ổn định cuộc sống. Giữa căn nhà ngổn ngang, ánh mắt người phụ nữ đỏ hoe nhìn gia tài mất trắng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lòng.

Đến chiều 11/10, nước lũ đã rút khỏi nhiều điểm cao ở thôn Trung Kiên, xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ, Hà Nội). Ngay khi nước rút, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại từng hộ dân, cùng người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa và ổn định lại cuộc sống sau lũ. Rất nhanh chóng, với sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ, nhiều vật dụng nặng trong gia đình đã được quân và dân cùng nhau kê lại đúng vị trí ban đầu. Sự chung sức ấy một lần nữa khẳng định tinh thần “ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội”, biểu tượng đẹp của tình quân dân keo sơn, gắn bó. Nhiều hộ dân trong thôn Trung Kiên cũng tranh thủ khi nước rút để tất bật dọn dẹp nhà cửa. Những lớp bùn đất, phù sa phủ dày trên tường, sân và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày là minh chứng rõ ràng cho thiệt hại mà người dân nơi đây phải gánh chịu sau trận lũ. Trước sân nhà bà Đỗ Thị Hạnh, thôn Trung Kiên, xã Trung Giã, các chiến sĩ bộ đội đang chung tay giúp gia đình kê lại những chum, hũ đựng sản phẩm truyền thống của gia đình và dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Phía sau nhà, bà Hạnh cùng con cháu tranh thủ dọn dẹp quần áo, giặt giũ, sắp xếp lại những vật dụng thiết yếu. Vừa làm, bà vừa kể: “Nước lên nhanh quá, tôi chẳng kịp chạy bất cứ thứ gì trong nhà. Các cháu đi làm hết, ở nhà chỉ có mình tôi già rồi, chân tay chậm chạp, đành đứng nhìn nước tràn vào. Xung quanh, nhà nào cũng bị ngập, bị cô lập trong lũ, ai cũng bất lực, chẳng biết làm sao”. “Tôi ngoài bảy mươi tuổi rồi, chưa bao giờ thấy nước lên cao như thế này. Các khu ven sông thì còn hiểu được, chứ trong vùng này xưa nay có bao giờ ngập đâu. Nước đến bất ngờ, chẳng kịp chuẩn bị gì, con cháu thì đi làm xa, chỉ còn ông bà già ở nhà. Đành nhìn tài sản trôi theo nước, hỏng hết. Cũng may hôm nay có các chú bộ đội giúp đỡ, chứ nhiều vật dụng to, dù có con cháu cũng không biết xoay xở thế nào”, bà Hạnh vừa làm vừa chia sẻ. Cách đó không xa, nhiều hộ gia đình cũng tranh thủ khi trời hửng nắng, nước vừa rút để dọn dẹp nhà cửa. Hàng rào hay bờ tường đều được tận dụng làm nơi phơi phóng quần áo, đồ đạc, những vật dụng không kịp chuyển lên cao, nay lấm lem sau cơn lũ. Chiến sĩ Đỗ Văn Kiên, Đại đội 1, Trung đoàn 68 chia sẻ: “Được sự phân công của lãnh đạo cấp trên, sau khi nước rút dần, tôi cùng các đồng đội xuống thôn Trung Kiên, xã Trung Giã để giúp bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Cũng buồn lắm khi chứng kiến cảnh tan hoang thế này, nhiều gia đình đồ đạc ngổn ngang, hư hại hết. Việc gì giúp được người dân là chúng tôi làm hết sức mình”. Không chỉ tại thôn Trung Kiên, khu vực phố Nỉ (xã Trung Giã) cũng chịu thiệt hại nặng nề. Nước lũ cùng dòng chảy xiết đã cuốn trôi nhiều tài sản, biến những con phố nhộn nhịp thường ngày thành bãi hoang tàn, ngổn ngang đổ nát. Bà Phạm Thị Quy (60 tuổi), trú tại đội 3, thôn Trung Sơn, xã Trung Giã (Hà Nội), vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh nước dâng cuồn cuộn chỉ trong vài giờ. Gia đình bà kinh doanh cà phê và dịch vụ bida, vậy mà chỉ sau một đêm, toàn bộ cơ ngơi chìm trong biển nước: “Nước dâng hơn 1m8 trong nhà, tôi phải mặc áo phao bơi ra để đóng cửa, chứ không đồ đạc trôi hết”, bà kể, giọng vẫn run run. Hai ngày liền, cả gia đình chỉ biết ngồi trên tầng 3, nhìn nước dâng rồi rút, bất lực khi thấy tài sản trôi theo dòng lũ. “Nhà chỉ có hai vợ chồng già, đều ngoài 60 tuổi, lại còn hai đứa cháu mồ côi cha từ khi mới học lớp 2”, bà Quy nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra khoảng sân loang lổ bùn. “Chồng tôi bơi trong nước suốt hai ngày để giữ đồ, giờ ốm nằm một chỗ. Đau lòng lắm, biết là mất hết mà chẳng làm gì được”. Bà Quy cho biết thêm, rất may hôm nay có các chiến sĩ cùng anh chị em trong nhà đến giúp nên phần mặt tiền gia đình tôi giờ cũng đỡ ngổn ngang hơn: "Phía trong nhà và khu vực phía sau chắc còn phải dọn dần, nhưng nếu không có các chú bộ đội thì thật sự chúng tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu". Chiều 11-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ trên các sông, từ ngày 7-10 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 11.790 hộ dân (43.202 người) bị ảnh hưởng, trong đó, riêng xã Trung Giã có 4.042 hộ (16.417 người) và xã Đa Phúc có 1.713 hộ (7.310 người). Đã có 3.751 hộ (19.714 người) phải sơ tán đến nơi an toàn. Mong rằng, với sự chung sức của quân và dân, cuộc sống của người dân vùng lũ Trung Giã sẽ sớm ổn định, từng bước tái thiết và trở lại nhịp sống bình yên như trước.