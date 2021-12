Bộ đồ 'khỏa thân' lộ cả nơi nhạy cảm của Wowy là một phần của dự án từ thiện?

Triển lãm viễn tưởng Tận Cùng Giấc Mơ Cùng Tận (A dream of the end at the end of a dream) của 2 người có nhiều tác phẩm được đấu giá để trao tặng tiền cho Bệnh Viện Nhi Đồng TP.HCM - Khoa Huyết Học để hỗ trợ trẻ em Việt Nam có bệnh về máu và có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, cũng như hỗ trợ cho sự phát triển của y khoa ngành huyết học tại bệnh viện; và tổ chức đào tạo nghề hậu kỳ kĩ xảo cho người khiếm thính không có khả năng nghe và nói tại TP.HCM.



Họa sĩ Tuấn Andrew Nguyễn (đội mũ đen) cùng Wowy giới thiệu bộ suit tại triển lãm nghệ thuật viễn tưởng vào tháng 4/2021.