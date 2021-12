Bố đẻ bé gái bị dì ghẻ đánh chết: Bị đuổi việc, từng đòi nuôi cả 2 con

Ông N.K.T.Th. cùng Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Cả 2 bên xảy ra tranh chấp về quyền nuôi con. Ông Th. đưa ra các lý do như bà H. không có thu nhập nuôi con, có triệu chứng tâm thần để giành nuôi 2 đứa. Sau đó, do muốn được nhanh chóng hoàn tất việc ly hôn nên Th. thỏa thuận giao 1 con cho bà H. nuôi.



Cuối cùng, tòa quyết định ông Th. nuôi bé V.A. còn bà H. nuôi em trai bé V.A. Tuy nhiên, từ tháng 12/2020 tới khi con gái mất, bà H. không được gặp con lần nào vì bị chồng ngăn cản.



Theo lời bà L.T.T. (73 tuổi, người có nhiều năm giúp việc của gia đình bé A.) kể trên Tiền Phong, bà được thuê tới làm khi V. A. mới được hơn 4 tháng tuổi. Khoảng 6 năm bà ở cùng thì gia đình Th. và H. hạnh phúc, năm 2015 họ có thêm con trai.



Trong cuộc sống hàng ngày, giữa hai vợ chồng Th. có xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng rất hiếm hoi. Theo bà, mâu thuẫn giữa vợ chồng ông Th. xảy ra thường xuyên vào năm 2020, khi ông này có bồ. Bà H. đã níu kéo nhưng bất thành.



Cũng theo lời người giúp việc, từ khi đưa người tình về chung sống, ông Th. hoàn toàn không dòm ngó đến V.A. nữa.



Phụ huynh có con học chung lớp với bé V.A bàng hoàng khi biết tin



Các bậc phụ huynh có con học cùng lớp với bé V.A. khi biết tin cũng không khỏi đau lòng, thương cô bé xấu số.



Một phụ huynh tên T. cho biết, trước đây khi còn học trực tiếp, nhiều lần đến trường đón con, chị có tiếp xúc với bé V.A, chị nhận xét bé rất ngoan hiền, lễ phép. Trong các buổi sinh hoạt chung như hoạt động ngoại khóa, sinh nhật các bé trong lớp, phụ huynh không thấy có sự xuất hiện của gia đình bé V.A.

Nhiều người làm lễ tưởng niệm bé V.A.

"Khi hay tin một bé gái trong lớp con, gia đình thông báo bị suy phổi mất, thầy cô, phụ huynh và các con đều khóc nức nở, không tin vào sự thật vì mấy hôm trước con còn khỏe mạnh học online. Sau khi báo chí đưa tin, thấy hình con, đúng tên con, chúng tôi càng bàng hoàng, căm phẫn.



Lần giở lại hình ảnh sinh nhật các bạn trong lớp cũng không thấy con tham gia. Con không đi hay chẳng ai đưa con đi, chẳng ai quan tâm đến con cần gì, thích gì, muốn gì? Không ngờ trước hôm giáng sinh, ngày mà trẻ con mong chờ nhất để được nhận quà, nhận tình yêu thương thì con lại bị bạo hành đến mức phải rời xa cõi đời", chị T. chia sẻ.



Cũng theo lời chị T., sau khi biết sự việc, phụ huynh trong lớp đều thể hiện sự bức xúc trước trước hành vi của "dì ghẻ" Quỳnh Trang đối với V.A.



Luật sư không đồng tình khi dì ghẻ bị khởi tố tội danh kịch khung 3 năm tù



Liên quan đến vụ việc trên, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang để điều tra về hành vi hành hạ người khác.



Ngay sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh "Hành hạ người khác", nhiều luật sư bày tỏ không đồng tình, cho rằng khởi tố hành vi này là quá nhẹ so với hành động của Trang.



Theo thông tin trên VTC News, luật sư Lê Ngọc Luân (Công ty Luật GOLD KEY, hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé V.A.), qua thông tin, chứng cứ nắm được và báo chí đưa tin thì hành vi của Trang có dấu hiệu của tội “Giết người”, chứ không phải tội “Hành hạ người khác”.



"Vụ án này nếu chỉ khởi tố một mình bà Trang là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm", LS Luân nói.



Chia sẻ với báo chí, luật sư Luân cho biết: "Chi tiết thế nào sẽ thông tin sau để đảm bảo tối đa quyền lợi cho gia đình. Hiện mẹ cháu đang bị chấn động tâm lý, hoảng loạn và đau đớn. Bác ruột như người mất hồn dù cố gắng mạnh mẽ, nói chuyện với tôi mà nước mắt cứ chảy.



Đã có thông tin cảnh báo đến chúng tôi mà người dân cung cấp là phía các nghi can có thế lực và thân thế rất mạnh. Tuy nhiên tôi tin rằng, pháp luật và lưới trời không bỏ lọt ai. Ngày hôm qua, Uỷ ban Thành phố đã có văn bản khẩn chỉ đạo".



Cùng quan điểm với luật sư Luân, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp) cho rằng, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 với trường hợp này có thể là bước đầu để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.



"Trong quá trình điều tra, rất có thể cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh sang tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người. Với tội 'Hành hạ người khác' theo Điều 140 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt chỉ đến 3 năm tù.



Hành vi hành hạ người khác chỉ có thể gây ra ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, tổn thương cơ thể, chứ không phải là đánh đập gây thương tích hoặc gây thiệt mạng nạn nhân.



Trường hợp đối tượng đánh vào những vùng hiểm yếu hoặc sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra thương tích nghiêm trọng dẫn đến nạn nhân tử vong thì phải xử lý về tội 'Cố ý gây thương tích' hoặc tội 'Giết người' mới phù hợp với quy định của pháp luật", LS Cường nói.