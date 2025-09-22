Bồ Đào Nha tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine

Phát biểu với các phóng viên ở trụ sở phái bộ thường trực của Bồ Đào Nha tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Paulo Rangel khẳng định, việc công nhận Nhà nước Palestine là sự hiện thực hóa đường lối cơ bản, nhất quán và cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Bồ Đào Nha:

"Chính phủ Bồ Đào Nha đã chọn đưa ra tuyên bố này một cách tượng trưng tại phái bộ thường trực của Bồ Đào Nha tại Liên Hợp Quốc, chính xác là để gửi đi thông điệp rằng, chỉ dưới sự quản lý của Liên Hợp Quốc và theo tinh thần của Hiến chương thành lập, thì mới có thể đạt được giải pháp cho cuộc xung đột. Bồ Đào Nha ủng hộ giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình và hiệu quả giữa Israel và Palestine, nhân dịp này, Chính phủ Bồ Đào Nha cũng tái khẳng định quyền tồn tại của Nhà nước Israel và nhu cầu an ninh hiệu quả của quốc gia này”.

Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Paulo Rangel. Ảnh: Reuters

Cũng theo Ngoại trưởng Paulo Rangel, việc công nhận Nhà nước Palestine “không xóa bỏ được thảm họa nhân đạo ở Gaza”. Chính phủ Bồ Đào Nha kiên quyết lên án các hạn chế về viện trợ nhân đạo, tình trạng đói kém do xung đột gây ra và việc cưỡng bức di dời người dân ở Dải Gaza. Nước này một lần nữa kêu gọi các bên liên quan chấm dứt mọi hành động thù địch, tạo cơ hội khôi phục viện trợ nhân đạo và mở ra cơ hội cho hòa bình.