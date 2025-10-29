Bồ Đào Nha: Chính phủ và phe cực hữu đồng ý về luật quốc tịch mới

Chính phủ Bồ Đào Nha, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng cánh hữu Luís Montenegro, thông báo đạt được thỏa thuận với đảng cực hữu Chega về việc thông qua dự luật nhập tịch dành cho cư dân nước ngoài. Tối cùng ngày, dự luật đã được Quốc hội thông qua, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách quốc tịch của quốc gia này.

Luật quốc tịch mới tại Bồ Đào Nha dự kiến sẽ kéo dài thời gian xem xét cấp quốc tịch cho những người có nguồn gốc nhập cư

Luật quốc tịch mới dự kiến sẽ kéo dài thời gian xem xét cấp quốc tịch cho những người có nguồn gốc nhập cư. Ngoài ra, thị thực tìm kiếm việc làm sẽ chỉ còn được cấp cho những người nhập cư có tay nghề cao, đồng thời các điều kiện đoàn tụ gia đình sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn. Với những điều chỉnh này, Bồ Đào Nha đã gia nhập nhóm các quốc gia châu Âu siết chặt điều kiện xin quốc tịch, khiến quá trình này trở nên khó khăn hơn đối với người nhập cư.

Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Bồ Đào Nha đã tiến hành chuyển đổi chính sách để đáp ứng yêu cầu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh Châu Âu (EU), tạo điều kiện cho lực lượng lao động nước ngoài từ các quốc gia như Angola, Brazil, Sri Lanka và Maroc đến làm việc. Tính đến cuối năm 2024, số lượng công dân nước ngoài sinh sống tại Bồ Đào Nha đạt mức 1,5 triệu người, chiếm khoảng 15% tổng dân số.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn do phụ thuộc vào du lịch đại chúng và nhà đầu tư quốc tế, Bồ Đào Nha tiếp tục đối mặt với làn sóng di cư của công dân trẻ, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Điều này dẫn đến sự gia tăng quan điểm cứng rắn từ các lực lượng tự do và cực hữu, với việc xem người nhập cư như nguyên nhân của các vấn đề kinh tế - xã hội. Người nhập cư ngày càng phải đối mặt với sự kỳ thị, bất an, là mục tiêu của phân biệt chủng tộc có hệ thống và quyền lợi của họ đang bị thu hẹp rõ rệt tại quốc gia này.