Bộ Công Thương đề xuất phương án giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện

Liên quan đến giá bán lẻ điện cho sạc xe điện, trong Tờ trình về dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán lẻ điện, Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, tại Phụ lục Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg đã bổ sung cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng cơ sở lưu trú du lịch và sạc xe điện. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung hướng dẫn giá bán lẻ điện cho các đối tượng này.

Trường hợp không có công tơ riêng cho mục đích sạc xe điện thì giá bán điện theo mục đích tại hợp đồng mua bán điện.

Dự thảo Thông tư đã được cấu trúc lại theo hướng tách quy định về cơ sở lưu trú du lịch, sạc xe điện và các hộ kinh doanh khác thành 3 điều riêng biệt.

Về giá điện cho mục đích sạc xe điện, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số tổng công ty điện lực, các trạm/trụ sạc điện phải lắp đặt công tơ riêng (trừ trụ sạc của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt) do hoạt động của trạm sạc xe điện gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh lại cho rằng, không nhất thiết phải lắp đặt công tơ riêng cho trạm/trụ sạc xe điện. Ví dụ, trường hợp quán nước, quán cà phê có lắp đặt trụ sạc xe điện thì không cần tách công tơ, giá bán lẻ điện áp dụng cho quán nước là giá kinh doanh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được.

Từ các góp ý trên, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án quy định tại Điều 10 dự thảo Thông tư để lấy ý kiến. Bởi, đây là mục đích sử dụng mới và có thể có đa dạng hình thức sạc tại nhà, sạc công cộng, sạc tại trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, cơ quan hành chính, khuôn viên doanh nghiệp.