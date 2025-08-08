Bộ Công Thương cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ

Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa có văn bản số 925/XNK-TLH gửi các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, các hiệp hội trong lĩnh vực logistics và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa về cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ.

Cục xuất nhập khẩu thông tin, ngày 27-7 vừa qua, người phát ngôn phong trào Houthi Yahya Saree đã tuyên bố mở rộng chiến dịch tại Biển Đỏ, sẽ tấn công bất kỳ tàu nào thuộc sở hữu bởi công ty liên quan tới các cảng biển của Israel, không phân biệt quốc tịch, quốc kỳ hay điểm đến. Tuyên bố đã được các hãng tin quốc tế Reuters, AP, YnetNews, Xinhua xác nhận.