Bộ Công an: Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm khi điều tra vụ tai nạn ở Vĩnh Long

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (thời điểm gặp tai nạn 14 tuổi, trú xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong; từ đó dẫn đến vụ nổ súng ở xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn), Bộ Công an đã giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Công an tỉnh Vĩnh Long.

Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được giao theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành công an.

Trước đó, vụ tai nạn giao thông xuất hiện nhiều thông tin, ý kiến liên quan đến tính minh bạch trong quá trình điều tra.

Biên bản thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Văn Quynh).

Ghi nhận của cơ quan truyền thông, báo chí cho thấy nhiều nhân chứng, người liên quan đã lên tiếng, phản ánh về việc hiện trường vụ tai nạn trong biên bản không khớp với thực tế.