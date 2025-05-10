Bộ Công an vào cuộc, khẩn trương truy bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án. Đồng thời, vụ việc được báo cáo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ liên quan.

Đối tượng đột nhập vào nhà các nạn nhân

Hiện lãnh đạo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đăk Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn.

Trích xuất camera an ninh của gia đình tại thời điểm xảy ra vụ án mạng cho thấy có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Đối tượng đội mũ bảo hiểm, mặt đồ kín, đeo khẩu trang và cầm vật nghi là súng

Cơ quan công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ án; đồng thời, kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan, cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng.

Trước đó, khoảng 7h sáng 3/10, khi người dân đến đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh thì phát hiện có người tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường, phát hiện 3 nạn nhân tử vong, gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên).

Căn nhà của nạn nhân

Theo đó, ông Thiên và cháu Thành tử vong trước hiên nhà, còn bà Hạnh tử vong bên trong nhà bên cạnh ô tô. Trong nhà đồ đạc bị xáo trộn, két sắt bị đục phá.

Nhận định ban đầu của công an đây là vụ giết người, cướp tài sản.