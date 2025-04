Bộ Công an vạch trần thủ đoạn ghép ảnh nhạy cảm tống tiền cán bộ, doanh nhân

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương, có yếu tố nước ngoài; khởi tố một số bị can.

Đồng thời, các cơ quan chức năng của Trung Quốc triệu tập 9 người Trung Quốc để đấu tranh làm rõ; đang tạm giữ hình sự 7 người để điều tra.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự hướng dẫn, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 3 kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này mở 71 tài khoản ngân hàng cá nhân để cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt nhằm luân chuyển dòng tiền lừa được, giúp sức cho những kẻ chủ mưu, cầm đầu người Trung Quốc lừa đảo tại Campuchia với nhiều hình thức như: Cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò, giả danh cơ quan thuế, cơ quan công an, shipper…

Ước tính tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản là khoảng 200 tỷ đồng của gần 1.000 bị hại trên cả nước.