Bộ Công an và Bộ Tư pháp phối hợp công tác khá nhuần nhuyễn và hiệu quả

Bộ trưởng Tô Lâm: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; lãnh đạo hai Bộ và các Cục, Vụ nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư pháp.



Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết: Công tác phối hợp giữa hai Bộ, hai ngành công an và tư pháp được triển khai toàn diện, đạt được nhiều kết quả rất tích cực, qua đó có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo hai bộ; sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng hai ngành.

Tuy vậy, thực tiễn công tác phối hợp cho thấy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới, nhất là trong việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; việc đẩy nhanh tiến độ xác minh trong cấp phiếu lý lịch tư pháp.