Bộ Công an triệu tập Giám đốc CDC Nghệ An liên quan vụ Việt Á

Ngày 23/12, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, Bộ Công an đã triệu tập ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An ra Hà Nội để làm việc liên quan đến Công ty Việt Á.

"Trong thời gian ông Nguyễn Văn Định vắng mặt, việc điều hành, chỉ đạo CDC Nghệ An tạm thời được giao cho ông Chu Trọng Trang, Phó Giám đốc CDC Nghệ An phụ trách", nguồn tin cho biết thêm.