Bộ Công an tìm người liên quan vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ

Ngày 18/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) thông tin đang tìm những người liên quan để phục vụ điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) và các đơn vị có liên quan.

Theo điều tra, quá trình làm thủ tục đưa lao động Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long và một số doanh nghiệp đã thu tiền của người lao động cao hơn quy định theo Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài của Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, C03 đề nghị người lao động (thân nhân người lao động) đã được các đơn vị nêu trên đưa sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng, nếu có yêu cầu, đề nghị về việc thu nộp tiền thì đến trực tiếp hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website: https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu Bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ban hành.