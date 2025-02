Bộ Công an thông báo sẽ đại diện sở hữu Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Bộ Công an chính thức thông báo sẽ đại diện sở hữu Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Ảnh: MB

Theo thông cáo báo chí của Bộ Công an về việc triển khai quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/3/2025, có việc tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành.

Cụ thể, Bộ Công an sẽ tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Bộ TT&TT (trước đây). Bộ Công an giao Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Ngoài ra, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, Bộ Công an sẽ đại diện chủ sở hữu Tổng công ty Viễn thông Mobifone.