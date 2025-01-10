Bộ Công an tăng cường lực lượng tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất ở Lũng Cú

Do địa hình dốc núi, nền đất xốp và trơn trượt, lực lượng chức năng chưa thể vận chuyển xe máy xúc và các phương tiện hỗ trợ đến hiện trường. Công tác cứu hộ cứu nạn lúc này hoàn toàn dựa vào sức người.

Các cán bộ, chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ lên hiện trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Đoàn công tác phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang thực hiện các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ thành lập Đoàn công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại tỉnh Tuyên Quang.