Bộ Công an ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử

Sáng 7/8, Bộ Công an đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sẽ có 73 hoạt động kỷ niệm được tổ chức, đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã thực hiện 49 hoạt động và đang triển khai thực hiện 24 hoạt động còn lại.