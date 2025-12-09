Bộ Công an phối hợp điều tra vụ lộ dữ liệu tại Trung tâm tín dụng Quốc gia

Ngày 11-9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) đã phát đi thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).

Cụ thể, ngày 10-9, VNCERT nhận được báo cáo sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại CIC.