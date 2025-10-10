Bộ Công an mở chiến dịch 'không một mình' chống dụ dỗ, bắt cóc online

Sáng 10/10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị phát động chiến dịch "không một mình" nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng.

Chiến dịch “không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và phối hợp tổ chức của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, UBND TP Hà Nội.