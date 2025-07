Bộ Công an lấy ý kiến "Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma tuý".

Bộ Nội vụ Singapore có văn bản đề nghị các nước trong khu vực ASEAN (trong đó có Việt Nam) ủng hộ việc tổ chức ngày tưởng niệm này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại do ma tuý gây ra, đồng thời tưởng nhớ đến những nạn nhân của ma tuý (bao gồm những người đã bị lạm dụng, bạo hành, chịu tổn thương… bởi người sử dụng ma tuý trái phép), từ đó hướng tới xây dựng một cộng đồng không ma tuý.

Hình thức sử dụng đa dạng (ma túy được ngụy trang dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, bóng cười, gây khó khăn cho việc phát hiện và kiểm soát), dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội, các vụ án nghiêm trọng xảy ra do người sử dụng ma túy bị loạn thần, hoang tưởng, ảo giác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Do vậy, việc hưởng ứng chiến dịch của Singapore là một ý tưởng mang tính nhân văn và có thể đóng góp vào công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, đây là một vấn đề cần bàn luận và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, nhà nghiên cứu và Nhân dân.

6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đấu tranh thành công 11.687 vụ, bắt giữ 22.863 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 150 kg heroin, 700 kg cần sa, 2,6 tấn và 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp. Đồng thời, cảnh sát truy bắt 110 đối tượng truy nã, đấu tranh gần 3.200 vụ tổ chức, chức chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Minh Tuệ