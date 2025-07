Bộ Công an làm rõ động cơ phát tán hình ảnh tố C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

Công ty này cho rằng thời gian qua, mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin cho rằng doanh nghiệp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà không đảm bảo chất lượng tại thị trường Sóc Trăng.

Trước thông tin gây hoang mang dư luận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an, Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y, các sở ngành tại địa phương thực hiện điều tra, xác minh toàn diện.

Sau quá trình điều tra, ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ban hành văn bản Số 10921-TB/CSKT, kết luận: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam không có dấu hiệu tội phạm "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.