Bộ Công an: Kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai đặc biệt manh động, liều lĩnh

Ngày 6/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có Thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM trong vụ trọng án tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Trong thư, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh vụ án ngày 2/10 tại thôn 6, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh, dùng súng giết chết 3 người trong cùng một gia đình, cướp tài sản, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận.