Bộ Công an hướng dẫn người dân cách nhận diện website lừa đảo

Nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xây dựng trang thông tin tinnhiemmang.vn Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), trong thời đại số, việc sử dụng Internet trở nên phổ biến, với lượng thông tin và website khổng lồ, đa dạng là phương tiện đắc lực cho người dùng trong cuộc sống. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro, nguy cơ. Việc các thông tin của tổ chức, doanh nghiệp bị giả mạo để lừa đảo người dùng rất phổ biến. Người dùng khó có thể phân biệt được chính xác các thông tin. Việc lựa chọn đúng các sản phẩm, dịch vụ cũng như nhà cung cấp đảm bảo an toàn thông tin là một trong những thách thức lớn mà người dùng gặp phải. Để kịp thời cảnh báo, cung cấp danh sách các trang web và liên kết độc hại để người dân nắm được, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã cập nhật nội dung hướng dẫn tra cứu trang web lừa đảo do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xây dựng cập nhật trên mục tin tức của ứng dụng VNeID. Việc này nhằm giúp người dân có thể thực hiện tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo bảo vệ an ninh an toàn thông tin trên không gian mạng. Để thực hiện tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo, người dùng thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/website-lua-dao Bước 2: Tại mục tìm kiếm, người dùng nhập tên miền cần kiểm tra và nhấn nút “Tìm kiếm” Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách các tên miền độc hại, lừa đảo. Người dùng thực hiện kiểm tra và phòng tránh các tên miền tương ứng