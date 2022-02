Bộ Công an dự kiến 3 phương án tuyển sinh nếu dịch COVID-19 kéo dài

Năm 2022, Bộ Công an dự kiến tổ chức bài thi đánh giá năng lực phục vụ công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp dịch bệnh COVID-19 kéo dài, Bộ Công an đưa 3 phương án dự phòng.

Trường hợp 3, cả 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá tuyển sinh đều không được tổ chức, các trường công an nhân dân sử dụng kết quả học bạ THPT làm điểm xét tuyển và xét tuyển các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh xét tuyển trong năm 2021.

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân diễu hành khai giảng năm học mới. (Ảnh minh hoạ: H.C)

Ngày 20/2, theo thông tin từ Cục Đào tạo, Bộ Công an, năm nay, 8 trường công an tuyển sinh đại học chính quy, gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.