Bộ Công an điều tra vụ 4 người ở Hưng Yên tử vong sau bữa trưa

Chiều nay (29/12), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 nạn nhân tử vong sau khi ăn trưa cùng nhau tại nhà ông Nguyễn Văn S. ở xã Hùng An (Kim Động - Hưng Yên), vào trưa 26/12.

Về diễn biến sự việc, ông Phúc xác nhận thông tin, trưa ngày 26/12, gia đình ông Nguyễn Văn S. mời các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa cùng gia đình. Bữa cơm trưa có 9 người, gồm vợ chồng ông S. và gia đình của 2 con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình.