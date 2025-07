Bộ Công an đề xuất kiểm soát giá mua, bán vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Về vấn đề này, NHNN cho hay, theo Luật Giá 2012 (sửa đổi 2023), vàng không phải mặt hàng thiết yếu, không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Giá mua - bán vàng do các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại niêm yết trên cơ sở cung - cầu thị trường và theo quy định pháp luật.

Theo đó, khoản 1 Điều 16 quy định về phạm vi sử dụng Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng để can thiệp thị trường ngoại tệ và vàng trong nước.

Trong khi khoản 1 Điều 18 quy định: “Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia và tình hình biến động tỷ giá và giá vàng trên thị trường trong nước, NHNN xây dựng cơ chế can thiệp thị trường trong nước trong từng thời kỳ”.

Còn khoản 1 Điều 19 quy định: “Căn cứ cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư của Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng, nhu cầu vàng để can thiệp thị trường trong từng thời kỳ, khối lượng vàng đã sử dụng can thiệp, yêu cầu an ninh quốc gia, Thống đốc NHNN quyết định việc mua, bán vàng trên thị trường quốc tế phục vụ can thiệp thị trường vàng trong nước”.

Như vậy, Nghị định 50/2014/NĐ-CP đã quy định cơ chế NHNN can thiệp vào thị trường vàng trong nước khi cần thiết.