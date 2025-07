Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, cơ quan này đề xuất sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.



Bộ Công an đề xuất bỏ quy định chỉ được lái xe 48 giờ mỗi tuần