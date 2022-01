Bộ Công an đang làm rõ nhiều hành vi trục lợi liên quan dịch COVID-19

Chiều 28/1, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra và an ninh điều tra của Bộ Công an đang tích cực làm rõ một số hành vi trục lợi liên quan dến dịch bệnh COVID-19.

"Các cơ quan điều tra sẽ thực hiện các công việc này xuyên Tết. Trong thời gian tới, cơ quan công an sẽ có thông tin về những vụ án có hành vi trục lợi trong dịch bệnh", tướng Xô nói.